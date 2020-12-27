Эксперт Роспотребнадзора назвал самую опасную зону в аэропорту

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Воздух в салоне самолета полностью обновляется каждые три минуты, поэтому риск заражения COVID-19 есть только со стороны ближайших соседей. Об этом заявил в воскресенье, 27 декабря, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

— В полете воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина — пропускается через HEPA-фильтры, очищающие от 99 процентов вредных примесей и вирусов, — цитирует эксперта РИА Новости.

Благодаря такой циркуляции воздуха потоки не перемешиваются. Эксперт напомнил, что в салоне самолета необходимо надевать маски и перчатки.

Также Лебедев отметил, что с точки зрения заболевания COVID-19 самым опасным местом в аэропорту можно считать зону досмотра. Вероятность заболевания возрастает из-за того, что люди находятся слишком близко друг к другу, так как там очень сложно соблюдать дистанцию.

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