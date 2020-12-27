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В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса
/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в России выявили 28 284 случая коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За минувшие сутки в РФ случаи COVID-19 выявили в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа скончались 552 человека, полностью вылечились 24 390 пациентов.

За все время пандемии на территории России зафиксировали 3 050 248 случаев. Всего от инфекции скончались 54 778 человек, вылечились 2 450 829 человек.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал простые способы избежать заражения коронавирусом от заболевшего члена семьи.

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