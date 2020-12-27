Врач сообщил простые способы избежать заражения COVID-19 от члена семьи

кадр из фильма «Карантин»

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал простые способы избежать заражения коронавирусом от заболевшего члена семьи.

Он отметил, что если у кого-то из родных появляются насморк, кашель, головная боль, температура, боль в мышцах, то всем домочадцам необходимо перейти на противоэпидемический режим.

В общих комнатах медик порекомендовал надевать маски и проветривать чаще квартиру. Также следует два раза в день проводить влажную уборку пола и поверхностей.

Врач добавил, что все, кто находится дома вместе с заболевшим, попадают под риск заражения COVID-19. Но существуют простые методы профилактики. Так, до получения результата теста на коронавирус больной должен находиться в отдельной комнате. Кроме того, нужно отказаться от совместного приема пищи.

— Самое главное — быстрее вызвать врача и сделать больному тест ПЦР, чтобы понять, коронавирус это или нет. И сделать ПЦР всем остальным, мы не знаем, сколько был инкубационный период, как давно человек выделяет вирусы, — рассказал Жемчугов радио Sputnik.

Он добавил, что если у заболевшего результат теста на COVID-19 окажется положительным, то всем проживающим с ним необходимо начать превентивное лечение, которое назначит врач.

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