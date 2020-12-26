Ученые перечислили неочевидные симптомы коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили неочевидные признаки заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает издание Daily Express.

Специалисты проанализировали симптомы, на которые жаловались пользователи приложения COVID Symptom Study. По их словам, неочевидными симптомами коронавирусной инфекции являются боль и слабость, боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь.

Ученые отметили, что основными признаками заболевания считаются затяжной кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния. Люди могут использовать последний симптом при самодиагностике.

Ранее доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, каким должно быть питание при восстановлении после коронавируса и что еще может помочь.

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