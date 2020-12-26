Больше 400 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки в мире возросло на 401 176. Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Европе (195 754), в Северной и Южной Америке (120 363), а также в Юго-Восточной Азии (33 506). За сутки число летальных исходов от коронавируса составило 7335. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

По данным ВОЗ, всего в мире выявлено 78 604 532 заразившихся коронавирусом и 1 744 235 умерших.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев коронавируса в Турции за сутки достигло месячного минимума. В Министерстве здравоохранения Турции заявили, что снижение роста заболеваемости уменьшило нагрузку на больницы страны.

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