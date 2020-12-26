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Число выявленных случаев COVID-19 в Турции за сутки достигло месячного минимума
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Число выявленных случаев COVID-19 в Турции за сутки достигло месячного минимума

Никита Абрамов

Общество

Число новых случаев COVID-19 в Турции составило 15 118 человек за сутки, что является наименьшим показателем с ноября 2020 года. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил Минздрав страны.

— Сегодня выявлено 15 118 новых случаев COVID-19, в том числе 3002 больных. Умерли 253 человека, с начала пандемии - 19 624. В тяжелом состоянии находится 4501 больной, – сообщили в ведомстве.

Глава Минздрава Турции заявил, что снижение роста заболеваемости уменьшило нагрузку на больницы страны.

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