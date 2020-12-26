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Почти 240 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки
Фото: Агентство «Москва»

Почти 240 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Никита Абрамов

Армия

За сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 238 российских военных. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в бюллетене Минобороны России.

— За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 238 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФувеличилась до 23 456 человек, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 3359 человек.

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