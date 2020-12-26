Более 80 миллионов человек в мире заболели коронавирусом

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире составляет 80 027 056. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что по данным на 26 декабря, наибольшее число заболевших выявлено в США (18 771 885). Следом идут Индия (10 169 118) и Бразилия (7 448 560), сообщает ТАСС.

Согласно статистике, в мире от коронавируса умерли 1 753 313 человека, выздоровели 45 145 454.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев коронавируса в Турции за сутки достигло месячного минимума. В Министерстве здравоохранения Турции заявили, что снижение роста заболеваемости уменьшило нагрузку на больницы страны.

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