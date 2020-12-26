Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 80 миллионов человек в мире заболели коронавирусом
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Более 80 миллионов человек в мире заболели коронавирусом

Кирилл Николаев

В мире

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире составляет 80 027 056. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что по данным на 26 декабря, наибольшее число заболевших выявлено в США (18 771 885). Следом идут Индия (10 169 118) и Бразилия (7 448 560), сообщает ТАСС.

Согласно статистике, в мире от коронавируса умерли 1 753 313 человека, выздоровели 45 145 454.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев коронавируса в Турции за сутки достигло месячного минимума. В Министерстве здравоохранения Турции заявили, что снижение роста заболеваемости уменьшило нагрузку на больницы страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Япония введет временный запрет на въезд в страну

статистиказаболеваниякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте