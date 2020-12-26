Врач рассказал, что поможет укрепить легкие после коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, каким должно быть питание при восстановлении после коронавируса и что еще может помочь.

Он отметил, что процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему — кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но в целом организм способен восстановиться сам, если человек ведет нормальный образ жизни. По словам врача, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться.

— Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, — все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Когда живот раздут от газов, дышать становится тяжело, — рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что хорошее, полноценное и разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, она способствует не только укреплению легких, но и иммунитета. Необходимо также следить за тем, как человек дышит.

— Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры — как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание, — порекомендовал врач.

Кроме того, профессор подчеркнул, что если человек курит, то у него легкие никогда полностью не восстановятся.

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