Врач рассказал, что поможет укрепить легкие после коронавируса
Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, каким должно быть питание при восстановлении после коронавируса и что еще может помочь.
Он отметил, что процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему — кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но в целом организм способен восстановиться сам, если человек ведет нормальный образ жизни. По словам врача, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться.
— Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, — все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Когда живот раздут от газов, дышать становится тяжело, — рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что хорошее, полноценное и разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, она способствует не только укреплению легких, но и иммунитета. Необходимо также следить за тем, как человек дышит.
— Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры — как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание, — порекомендовал врач.
Кроме того, профессор подчеркнул, что если человек курит, то у него легкие никогда полностью не восстановятся.
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