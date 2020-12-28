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Москвичам рассказали, сколько будет стоить оливье перед Новым годом
Фото: pixabay.com/ru

Москвичам рассказали, сколько будет стоить оливье перед Новым годом

Юлия Ямпольская

Город

Жителям столицы рассказали, сколько будут стоить продукты для салата оливье. Так, два килограмма салата будут стоить 425 рублей. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе аналитического центра Москвы.

Цена салата вычисляется по базовому рецепту на два килограмма блюда. Для этого понадобится 0,5 килограмма картофеля, 300 грамм вареной колбасы, 200 грамм моркови, четыре куриных яйца, банка горошка, 380 грамм маринованных огурцов и 200 грамм майонеза, передает ТАСС.

— Для москвичей в этом году оливье обойдется всего в 425,8 рубля, а в прошлом году салат можно было приготовить за 409,4 рубля. То есть для москвичей оливье подорожал всего на 4 процента — это чуть больше уровня инфляции, которая за 11 месяцев 2020 года в Москве составила 3,1 процента, — уточнили специалисты.

Отмечается, что больше всего в столице изменился в цене картофель — на 17,8 процента. Консервированные и маринованные овощи подорожали на 9,5 процента, а вареная колбаса почти не изменилась в стоимости — цена выросла на 1 процент.

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