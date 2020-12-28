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Дептранс призвал оформить пропуска для грузовиков на въезд в Москву до Нового года
Фото: Никита Смирнов

Дептранс призвал оформить пропуска для грузовиков на въезд в Москву до Нового года

Юлия Ямпольская

Город

Водителям грузовиков необходимо оформить пропуска на въезд в столицу до Нового года. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что в период с 1 по 8 января сделать это будет нельзя.

Грузовым автомобилям грузоподъемностью более одной тонны запрещается передвигаться днем в центре столицы и на Третьем транспортном кольце (ТТК) без пропуска. Грузовики тяжелее 12 тонн могут въехать в Москву и передвигаться по городу в течение дня (с 06:00 до 22:00) с пропуском.

Заявку на въезд можно бесплатно оформить на портале госуслуг.

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Москвагрузовиксистема пропусков
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