Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и конфликтов на работе

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В этот вторник, 29 декабря, православные христиане вспоминают одного из последних пророков Ветхого Завета Аггея. Наши предки верили, что этот святой борется за чистоту человеческой души, которая выглядит как ребенок или маленький ангел.

В этот день было принято проводить ритуал по избавлению от финансовых неурядиц, потерь. Он также поможет избавиться от конфликтных ситуаций на работе. Для ритуала человек брал три свечи синего или голубого цвета и листья мяты и эвкалипта или ароматизированные палочки.

Сидя перед свечами, он говорил: «Как меняется день за днем, год за годом, ночь за ночью, пусть так дым развеет в моей жизни все плохое и мрачное». После произнесения слов нужно посмотреть на воск, который польется из свечек. Если светлый, то вас ждут хорошие новости, если темный, проблема не разрешится.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и конфликтов на работе

Приметы погоды гласили, что каков Аггей, такой и апрель будет. Если в этот день холодно, то мороз продержится 20 дней. Если на улице ветрено, то летом будет плохой урожай.

29 декабря отмечается Международный день виолончели.

118 лет назад в Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь». 109 лет назад в столице появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А».

В этот день родились: императрица Елизавета Петровна, фаворитка французского короля Людовика XV Маркиза де Помпадур, актеры Эдуард Марцевич, Джон Войт, Всеволод Абдулов, Сергей Проханов, юморист Михаил Грушевский.

Именины отмечают: Софья, Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр.

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