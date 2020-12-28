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Московская канатная дорога приостановила работу из-за сбоя в подаче электричества
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Московская канатная дорога приостановила работу из-за сбоя в подаче электричества

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога временно приостановила работу из-за сбоя в электричестве на территорию спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы». Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте комплекса.

Уточняется, что в 16:55 произошло нарушение подачи электроэнергии на территорию, где находится аттракцион. Из-за этого движение трассы приостановили. Кроме того, возникли проблемы с освещением горнолыжного склона.

Для спуска всех пассажиров до станций запустили резервный генератор.

Администрация Московской канатной дороги принесла горожанам извинения за доставленные неудобства.

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