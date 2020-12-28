Олень по кличке Стесняш сбежал из конного клуба в Омске

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Олень по кличке Стесняш сбежал из конного клуба во время прогулки в Омске. Местные жители успели снять на видео животное до того, как его поймали.

В понедельник, 28 декабря, кадры с «беглецом» опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, как олень бежит по обочине. Автор видео пошутил, что животное пытается попасть «в свою страну оленью».

Сотрудница конного клуба «Карусель», откуда сбежало животное, Наталья Вихорева рассказала, что оленя зовут Стесняш. Его напугали бродячие собаки во время прогулки, которые погнали оленя сначала в парк, а затем и на обочину.

— Естественно, мы не могли за ними угнаться, и то, что он так далеко убежал от парка, мы узнали только сегодня, посмотрев видео! Мне каждые пять минут звонили неравнодушные люди и сообщали о месте, где находится наш олешка, — цитирует слова Натальи РИА Новости.

Сотрудница отметила, что оленя догнала и увела за собой коллега, которая была верхом на лошади. Спустя два часа животное удалось вернуть в клуб невредимым. Укусов собак на Стесняше не обнаружили. Вихорева подчеркнула, что оленя невозможно поймать, если он сбегает, однако им удалось вернуть животное.

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