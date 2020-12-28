Водитель легковушки насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел около станции метро «Славянский бульвар». Уточняется, что пешеход перебегал дорогу в этом районе. На данный момент движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,2 километра.

На месте ДТП работают оперативные службы.

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