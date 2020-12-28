София Ротару не одобрила решение внучки о замужестве

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Внучка Софии Ротару София Евдокименко состоит в отношениях с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. По информации из СМИ, 19-летняя девушка и ее богатый избранник собираются пожениться.

Однако звездная бабушка оказалась против брака. Ротару считает, что 19 лет — слишком юный возраст для такого серьезного шага. Эстрадная певица отметила, что ее внучка еще не получила должного образования, сообщает «Утро.ру».

Артистка подчеркнула, что не станет вмешиваться в личную жизнь Софии Евдокименко. Несмотря на то что Ротару против брака, она не собирается препятствовать выбору внучки. По ее словам, София вправе сама выстраивать свою жизнью.

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