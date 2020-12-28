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Полковник милиции в отставке найден мертвым в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Полковник милиции в отставке найден мертвым в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Печорская улица Карта всех событий

Полковника милиции в отставке Александра Кормилицина обнаружили мертвым в квартире на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело нашли на Печорской улице. На данный момент специалисты уточняют точные подробности и причины смерти.

Александр Кормилицин родился в 1947 году. Его приняли на службу в отдел милиции столичного ГУВД по охране дипломатических правительств в 1969 году, где он прошел путь от постового милиционера до замначальника отдела по организации службы.

В 1992 году Кормилицина назначили заместителем начальника УВД ЮВАО Москвы по работе с личным составом. Через три года он ушел на пенсию, а с 2001 года стал председателем объединенного Совета ветеранов УВД ЮВАО города.

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