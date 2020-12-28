Легковой автомобиль загорелся на западе Москвы
Россия, Москва, Молдавская улица, 2Б Карта всех событий
Автомобиль загорелся на западе столицы. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел на Молдавской улице в районе дома 2б на проезжей части дороги в сторону Малогвардейской улицы.
Из-за аварии движение транспорта осуществляется по левой полосе. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.
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