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Легковой автомобиль загорелся на западе Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Легковой автомобиль загорелся на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Молдавская улица, 2Б Карта всех событий

Автомобиль загорелся на западе столицы. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на Молдавской улице в районе дома 2б на проезжей части дороги в сторону Малогвардейской улицы.

Из-за аварии движение транспорта осуществляется по левой полосе. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

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