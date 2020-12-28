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Трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом в Пензе
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом в Пензе

Кирилл Николаев

Происшествия

Трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом в квартире жилого дома в Пензе. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.

Инцидент произошел 27 декабря на улице Фурманова. Родственники обнаружили в квартире тело ребенка 2017 года рождения. Родители мальчика находились в квартире в бессознательном состоянии. Их госпитализировали в больницу.

Согласно результатам экспертизы, смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

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