Погибший при нападении в Грозном полицейский лишь осенью поступил на службу

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Погибший в результате нападения в центре Грозного 22-летний полицейский Магомед Джабраилов поступил на службу в органы внутренних дел в сентябре. Об этом в понедельник, 28 декабря, рассказали в пресс-службе МВД по Чечне.

Отмечается, что отец погибшего полицейского работал в ГИБДД. Он погиб в Грозном в 2001 году в результате подрыва, сообщает РИА Новости.

Напомним, 28 декабря при нападении боевиков на сотрудников полиции в Грозном погиб один сотрудник МВД и один из нападавших. Состояние выжившего сотрудника ППС тяжелое, серьезно пострадал и один из преступников. Личности нападавших не установлены, но глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что они приехали из Ингушетии и работали в одной из пекарен.

Позже стало известно, что ответным огнем убиты двое боевиков. Их личности устанавливаются.

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