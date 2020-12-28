Жительница Тюмени в Москве пыталась продать дочь в рабство за миллион рублей

Фото: АГН «Москва»

Жительница Тюмени пыталась за один миллион рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, в ноябре 2020 года женщина разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство. За продажу ребенка она потребовала миллион рублей. Для совершения сделки, которая проходила в рамках оперативных мероприятий, она прибыла в одну из московских гостиниц. После получения денег и передачи дочери женщину задержали.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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