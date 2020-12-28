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Северных оленей впервые в России выпустили из вольеров на природу в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на странице Керженского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках совместного проекта «Возвращение северного оленя» был осуществлен экспериментальный выпуск двух самцов Тоши и Елисея на территорию заповедника. Животные специально подготавливались к выпуску в природу в обширном адаптационном вольере площадью 123 гектара. Они оснащены маячками, которые каждый час передают сотрудника заповедника сведения об их местонахождении.

Фото: vk.com/Официальная страница заповедника «Керженский» во «ВКонтакте»

Отмечается, что животные смогли быстро обнаружить все окрестные районы произрастания ягеля – основного зимнего корма оленей. Состояние и поведение оленей нормальное. Животные не подпускают к себе незнакомых людей.

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