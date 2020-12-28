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Владимир Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство

Татьяна Плотникова

Закон

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положения о Совете безопасности РФ и его аппарате. Документ запрещает членам Совбеза иметь двойное гражданство и счета в зарубежных банках.

В соответствии с текстом президентского указа, заместителем председателя Совета безопасности, его секретарем и членами организации (в том числе постоянными) могут быть россияне, «не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Также указанным лицам запрещается «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России».

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее, 16 декабря, Совет Федерации одобрил закон, запрещающий депутатам Госдумы и сенаторам иметь иностранное гражданство. 22 декабря Владимир Путин подписал документ. Согласно закону, выявление у парламентария гражданства другой страны станет основанием для прекращения полномочий госслужащего. Аналогичная санкция предусмотрена за несоблюдение законодателем требований к сроку проживания на территории региона РФ.

Читайте также: Совфед одобрил закон о запрете судьям иметь счета за границей

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