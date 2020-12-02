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Совфед одобрил закон о запрете судьям иметь счета за границей
Фото: twitter.com/mfame_guru

Совфед одобрил закон о запрете судьям иметь счета за границей

Ростислав Зубков

Закон

Сенаторы одобрили закон, запрещающий судьям и членам их семей иметь счета за границей. Члены Совета Федерации рассмотрели данную инициативу в среду, 2 декабря, передает агентство «Москва».

Ранее проект закона приняли в Госдуме. Документ был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон подразумевает внесение изменений в перечень оснований, позволяющих Совфеду по представлению главы государства прекратить полномочия судей. К таким основаниям, помимо совершения поступка, порочащего честь и достоинство, предлагают относить: коррупцию, прекращение гражданства РФ, приобретение документа, дающего право на постоянное проживание за рубежом, наличие вкладов и счетов в иностранных банках у судей и членов их семей; деятельность, которая не совместима с должностью судьи.

Представление президента должно быть рассмотрено сенаторами в течение двух недель.

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