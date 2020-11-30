Клишас уточнил, кого коснется запрет на иностранное гражданство

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Запрет на иностранное гражданство или вид на жительство коснется не только госслужащих, но и дипломатов, а также глав регионов и председателя ЦБ. Об этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в понедельник, 30 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение пакет законопроектов, призванных закрепить положения обновленной Конституции РФ. Одна из инициатив предлагает запретить госслужащим занимать соответствующие государственные и муниципальные должности, если у чиновника есть документ, позволяющий ему постоянно проживать в другой стане.

В свою очередь Клишас уточнил, что, помимо чиновников, запрет коснется еще и дипломатических работников.

— Гражданин не может быть принят на дипломатическую службу в качестве дипломатического работника, а дипломатический работник не может находиться на дипломатической службе в случаях, уже установленных федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в случае отсутствия у его супруга гражданства Российской Федерации или наличия у супруга иностранного гражданства или вида на жительство, — приводит РИА Новости слова сенатора.

Он добавил, что аналогичные ограничения распространяются на главу Банка России и губернаторов.

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