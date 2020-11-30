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Клишас уточнил, кого коснется запрет на иностранное гражданство
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Клишас уточнил, кого коснется запрет на иностранное гражданство

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Запрет на иностранное гражданство или вид на жительство коснется не только госслужащих, но и дипломатов, а также глав регионов и председателя ЦБ. Об этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в понедельник, 30 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение пакет законопроектов, призванных закрепить положения обновленной Конституции РФ. Одна из инициатив предлагает запретить госслужащим занимать соответствующие государственные и муниципальные должности, если у чиновника есть документ, позволяющий ему постоянно проживать в другой стане.

В свою очередь Клишас уточнил, что, помимо чиновников, запрет коснется еще и дипломатических работников.

— Гражданин не может быть принят на дипломатическую службу в качестве дипломатического работника, а дипломатический работник не может находиться на дипломатической службе в случаях, уже установленных федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в случае отсутствия у его супруга гражданства Российской Федерации или наличия у супруга иностранного гражданства или вида на жительство, — приводит РИА Новости слова сенатора.

Он добавил, что аналогичные ограничения распространяются на главу Банка России и губернаторов.

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дипломатгражданство РоссииАндрей Клишас
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