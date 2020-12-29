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«Самый тяжелый ребенок в мире» умер в России
Фото: instagram.com/big_hatoho

«Самый тяжелый ребенок в мире» умер в России

Татьяна Плотникова

Общество

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как «самый тяжелый ребенок в мире», скончался в возрасте 21 года.

Как сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев в своем Instagram, рекордсмен и первый сумоист в своем регионе скончался. Причины смерти не приводятся.

Губжев выразил соболезнования родным и близким Хатохова.

СПРАВКА «ВМ»

Джамбулат Хатохов («Джамбик») родился 24 сентября 1999 года. К году мальчик весил почти 17 килограммов, к двум годам – 34 килограмма. В семилетнем возрасте вес Хатохова составлял 115 килограммов, в 17 лет он весил уже 230 килограммов.

В 2003 году Хатохов официально был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребенок в мире.

Точную причину аномально большого веса Хатохова установить не удалось. В 2008 году мальчика обследовал британский врач, эксперт по проблемам ожирения Йен Кэмпбелл. Он установил, что у девятилетнего Хатохова кости соответствовали размерами 13 годам. Анализы на анаболические стероиды, которые могут провоцировать аномальные изменения, дали отрицательный результат.

Мать Хатохова отрицала обвинения в намеренном использовании каких-либо методов для увеличения роста сына. При этом женщина подчеркивала, что поддерживает желание Джамбулата стать сумоистом. Хатохов занялся спортом и стал первым сумоистом Кабардино-Балкарии, в последние годы он судил поединки по сумо.

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Книга рекордов ГиннессаКабардино-Балкарияумер спортсмен
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