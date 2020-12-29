Почти 80 дорожных участков отремонтировали в районе Якиманка в декабре
Ремонтные работы прошли на 78 дорожных участках в столичном районе Якиманка. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы.
Представители управляющей компании провели работы на 78 участках, при этом общая площадь отремонтированного покрытия составила 519 квадратных метров.
Работы проводились в районе дома 7 в Бродниковом переулке, около дома 24/28 на Мытной улице, в районе дома 42, строение 2 на Большой Полянке, а также около дома 40, строение 7 и дома 50 на Большой Якиманке, сообщается на официальном сайте префектуры ЦАО.
Ранее сообщалось, что около восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях Москвы.
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