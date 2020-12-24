Около восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Россия, Москва, Каширский путепровод Карта всех событий

В столице завершили работы по ремонту перильных ограждений на мостах и путепроводах. Всего в этом году специалисты заменили порядка восьми километров ограждений.

Уточняется, что работы провели на 22 мостовых сооружениях, в том числе на Каширском, Белорусском, Вешняковском, Новогиреевском и Сайкинском путепроводах, на Оленьем, Кусковском, Иваньковском и Бесединском мостах.

Ремонтные работы произвели по причине потери удерживающих способностей и снижения безопасности. Металлоконструкции оказались повреждены сквозной ржавчиной, частично деформированы и разрушены.

Работы проходили в рамках текущего ремонта объектов специалистами ГБУ «Гормост». Старые конструкции демонтировали частично или полностью. Их срезали болгарками и резаками, после чего устанавливали закладные элементы для монтажа нового ограждения.

Ремонт выполняли бригады из четырех человек с помощью манипуляторов.

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