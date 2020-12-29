Наталья Сергунина: Портал МИК усовершенствовали для пользователей

Фото: АГН «Москва»

Цифровую платформу i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) усовершенствовали для пользователей. На данный момент на ней зарегистрировано более 19 тысяч организаций из столицы и других регионов России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, новая версия имеет более удобный интерфейс и рубрикацию, а также систему рекомендаций.

— Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки, — уточнила Наталья Сергунина.

На платформе есть пять главных разделов: «Кластер», «Сервисы», «Программы развития», «Меры поддержки» и «Мероприятия». Они находятся в шапке сайта.

Главная информация и самые популярные сервисы отображаются на главной странице платформы. Также в верхней части можно указать свой статус — юридическое или физическое лицо. В таком случае портал сам подскажет пользователю наиболее подходящие ему инструменты.

Как стартаперам, так и опытным предпринимателям нужна поддержка Москвы для того, чтобы развивать свое дело. Так, в разделе «Меры поддержки» можно узнать, как снизить налоговую нагрузку, повысить квалификацию сотрудников или вывести продукцию на новые рынки сбыта.

Как отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, разработчики обновили цифровую платформу, чтобы пользователи смогли найти необходимые им сервисы или информацию, не совершая лишних нажатий.

В разделе «Кластер» можно узнать о том, как присоединиться к проекту, какие возможности открываются перед авторизованными пользователями и какие направления науки и технологии будут считаться самыми востребованными в ближайшие десятилетия.

Кроме того, в разделе «Сервисы» доступны категории «Биржа патентов», «Помещения в аренду» и «Биржа контактного производства». Помимо этого, в разделе пользователи могут подобрать коворкинг для совещания или переговоров, отсрочить платеж с помощью онлайн-инструмента для факторинга, а еще посмотреть каталог более 850 тысяч товаров и услуг, которые предлагают участники кластера.

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