«Я прикипел»: Билан рассказал, что ему нравится в Петровой из «Пацанок»

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан и звезда шоу «Пацанки» Настя Петрова рассказали о своих отношениях. Пара не дает никакой конкретики, а лишь подогревает слухи о романе совместными фотографиями в соцсети Instagram и роликами в TikTok.

В одном из интервью Петрова заявила, что сама не понимает, как назвать этот союз — творческим или любовным. По ее словам, она чувствует себя рядом с музыкантом максимально комфортно, и сам он не против общения.

— Счастье любит тишину, — сказала Настя Петрова, добавив, что за подробностями лучше обратиться к самому Билану.

Сам певец эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» рассказал, что считает Петрову удивительно искренним и настоящим человеком.

— Честно сказать, я прикипел! Мне нравится, как она воспринимает эту жизнь, пройдя через такое количество испытаний, как она меняется. И как она становится интересной девушкой, — сказал Дима Билан.

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