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Столичные предприятия получат субсидии на сумму почти 770 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные предприятия получат субсидии на сумму почти 770 миллионов рублей

Анастасия Волоснова

Город

Субсидии почти на 770 миллионов рублей получат 36 столичных компаний, в которых работают более 30 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Данные субсидии должны возместить затраты по лизингу, кредитным договорам и прочим расходам. Сумма поддержки в 2020 году на 23 процента больше, чем в 2019-м.

— Эти предприятия вносят значительный вклад в городскую экономику: в общей сложности 36 получателей субсидий дают городу свыше 30 тысяч рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных этими предприятиями в 2019 году в региональный бюджет, превысила семь миллиардов рублей, — уточнил Владимир Ефимов.

В перечне субсидированных компаний оказались производители мебели, пищевой продукции, оборонно-промышленного комплекса и другие сферы. Список возможных получателей субсидий по кредиту был расширен, теперь поддержку смогут получить любые промышленные компании.

Чаще всего компании пытаются закрыть субсидиями лизинговые расходы. В этом году из 41 договора на предоставление субсидий 33 касались лизинговых платежей. Об этом рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Пять договоров на общую сумму 31,6 миллиона рублей — на возмещение затрат по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования, три договора — на возмещение затрат по присоединению к инженерным сетям на общую сумму 129,8 миллиона рублей, — приводит слова Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что правительство Москвы продолжает поддерживать бизнесменов и промышленную индустрию. Во время пандемии были приняты пять пакетов мер поддержки бизнеса, по которым, кроме субсидий, предоставляются льготы, отсрочки платежей и особые условия кредитования.

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