Столичных водителей предупредили о затрудненном движении на дорогах

Пробка / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 56к1 Карта всех событий

Движение в Москве затруднено из-за ДТП и дорожных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 декабря.

Уточняется, что в центр движение затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов. В свою очередь свободно движение по Ленинскому и Волгоградскому проспекту, а также по проспекту Маршала Жукова.

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