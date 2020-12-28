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Проезжую часть на Кутузовском проспекте освободили после ДТП
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Проезжую часть на Кутузовском проспекте освободили после ДТП

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Проезжую часть на западе Москвы освободили после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел около станции метро «Славянский бульвар».

Уточняется, что пешеход перебегал дорогу в этом районе. Движение транспорта в сторону центра было затруднено на 1,2 километра.

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