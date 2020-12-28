Проезжую часть на Кутузовском проспекте освободили после ДТП

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Проезжую часть на западе Москвы освободили после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел около станции метро «Славянский бульвар».

Уточняется, что пешеход перебегал дорогу в этом районе. Движение транспорта в сторону центра было затруднено на 1,2 километра.

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