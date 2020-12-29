Названы наиболее популярные онлайн-услуги у московских предпринимателей

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Стали известны пять самых популярных онлайн-услуг на платформе mbm.mos. Об этом рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

С помощью проекта «Малый бизнес Москвы» предприниматели могут получить полезные консультации или помощь через специальные сервисы, а также повысить квалификацию.

— Достаточно лишь открыть сайт mbm.mos на компьютере или смартфоне и решить возникшие вопросы и задачи. На платформе представлено более 20 сервисов, с января ими воспользовались более 40 тысяч раз, — приводит слова Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

В частности, наиболее востребованной услугой (более 10 тысяч обращений) в 2020 году стал раздел «Консультация», где можно задать интересующий бизнесмена вопрос. В течение суток поступит ответ от специалиста. Бизнесмены чаще всего задавали вопросы о поддержке малого и среднего бизнеса.

Также была популярной услуга «Проверка контрагента». Она помогает проверить партнера для того, чтобы избежать мошенничества. Данной услугой бизнесмены воспользовались почти шесть тысяч раз.

Более пяти тысяч раз бизнесмены обратились к сервису «Интерактивный помощник», который помогает с финансовыми, налоговыми и имущественными проблемами.

Сервисом «Проверь законность вывески» воспользовались более 3,5 тысячи раз. Услуга позволяет бизнесменам проверить вывеску на нарушения.

«Подбор режима налогообложения» — виртуальный помощник, который замыкает пять самых популярных услуг mbm.mos. Им воспользовались более 2,4 тысячи раз. Сервис позволяет предпринимателю подобрать наиболее выгодный для его компании налоговый режим.

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