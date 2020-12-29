Около двух тысяч новых школ появится в России до 2024 года

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Министр уточнил, что в новых школах будут использоваться новые форматы обучения, которые должны дополнить классические методики. Он добавил, что обновляться будет не только инфраструктура учебных учреждений. По его словам, также будет создана новая среда, новая философия с подходом, который будет отвечать запросам времени, передает агентство городских новостей «Москва».

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