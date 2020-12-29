Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около двух тысяч новых школ появится в России до 2024 года
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Около двух тысяч новых школ появится в России до 2024 года

Виктория Родимкина

Образование

В России до 2024 года планируется построить 1910 новых школ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во вторник, 29 декабря.

По его словам, в 2021 году будут строиться школы, детские сады и другие образовательные учреждения.

— С 2021 по 2024 год будет построено 1910 новых современных школ на 1,2 миллиона мест, — пояснил Кравцов.

Министр уточнил, что в новых школах будут использоваться новые форматы обучения, которые должны дополнить классические методики. Он добавил, что обновляться будет не только инфраструктура учебных учреждений. По его словам, также будет создана новая среда, новая философия с подходом, который будет отвечать запросам времени, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в российских школах

Минпросвещения РФобразованиешкола
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Все мнения
О проекте