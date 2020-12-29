Портал «Я дома» с момента запуска набрал более 1,7 миллиона просмотров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Как уточнила Анастасия Ракова, более 866 тысяч уникальных пользователей посетило портал с весны 2020 года, когда проект был запущен. Каждый месяц порталом пользуются порядка 80 тысяч человек.

— Каждый месяц на портале появляются новые разделы, рубрики и спецпроекты для москвичей всех возрастов, ­­— рассказала заммэра.

По словам Анастасии Раковой, чаще всего пользователи посещают главную страницу портала, на которой можно ознакомиться с актуальными новостями, рубриками и лендингами проекта.

Осенью портал «Я дома» был награжден премией «Лучший социальный проект России». Он выиграл в номинации «Социальные сервисы», передает агентство городских новостей «Москва».

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