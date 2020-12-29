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Портал «Я дома» с момента запуска набрал более 1,7 миллиона просмотров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Я дома» с момента запуска набрал более 1,7 миллиона просмотров

Анастасия Волоснова

Город

Пользователи посетили портал добрых дел «Я дома» более 1,7 миллиона раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект «Я дома» — это агрегатор добрых дел. Он дает возможность москвичам получить поддержку во время самоизоляции или помочь другим.

Как уточнила Анастасия Ракова, более 866 тысяч уникальных пользователей посетило портал с весны 2020 года, когда проект был запущен. Каждый месяц порталом пользуются порядка 80 тысяч человек.

— Каждый месяц на портале появляются новые разделы, рубрики и спецпроекты для москвичей всех возрастов, ­­— рассказала заммэра.

По словам Анастасии Раковой, чаще всего пользователи посещают главную страницу портала, на которой можно ознакомиться с актуальными новостями, рубриками и лендингами проекта.

Осенью портал «Я дома» был награжден премией «Лучший социальный проект России». Он выиграл в номинации «Социальные сервисы», передает агентство городских новостей «Москва».

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социальная помощьАнастасия Раковасамоизоляция
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