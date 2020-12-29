Москвичей пригласили на виртуальные встречи с писателями в новогодние праздники

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Библиотеки и культурные центры московского департамента культуры приглашают горожан посмотреть трансляции встреч с российскими писателями и других культурных мероприятий. Их покажут в новогодние праздники.

С 31 декабря по 9 января в аккаунтах соцсетей учреждений и на их YouTube-каналах будут появляться ролики с мастер-классами, спектаклями и другими интересными и развлекательными мероприятиями.

В частности, в канун Нового года — 31 декабря в 18:00 — можно будет в прямом эфире посмотреть онлайн-концерт «Карнавальная ночь». Зрителей ждет выступление творческого коллектива культурного центра «Киевский», также на сцену выйдут артисты Имперского русского балета под управлением Гедиминаса Таранды. Трансляция будет доступна в Instagram-аккаунте центра.

Помимо этого, стоит уделить внимание виртуальной встрече с писательницей Викторией Журавлевой, автором детской книги «История шифров». 2 января столичная библиотека № 259 на своем YouTube-канале соединит зрителей с драматургом, которая раскроет секреты своего ремесла и поведает, как сделать творческий блокнот писателя. Трансляция стартует в 16:00 по Москве.

Полная программа с расписанием лекций, мастер-классов, концертов и других увлекательных мероприятий доступна на портале «Онлайн. Библиогород».

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