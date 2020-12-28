Москвичей пригласили на лазерное шоу на Северном речном вокзале
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий
Жителей столицы пригласили на лазерное шоу, которое пройдет на Северном речном вокзале. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта.
Мероприятие пройдет в пятницу, 1 января, а также в выходные.
— Сияющие снежные вихри, световые снежинки и фейерверки точно унесут вас туда, где жизнь немного отходит на второй план, отворяя двери магии, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что столичные учреждения дополнительного образования запланировали обширную новогоднюю онлайн-программу.
Читайте также: Москвичам объяснили, как будут работать катки на городских площадках