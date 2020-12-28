Москвичей пригласили на лазерное шоу на Северном речном вокзале

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Жителей столицы пригласили на лазерное шоу, которое пройдет на Северном речном вокзале. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта.

Мероприятие пройдет в пятницу, 1 января, а также в выходные.

— Сияющие снежные вихри, световые снежинки и фейерверки точно унесут вас туда, где жизнь немного отходит на второй план, отворяя двери магии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что столичные учреждения дополнительного образования запланировали обширную новогоднюю онлайн-программу.

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