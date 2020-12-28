Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей пригласили на лазерное шоу на Северном речном вокзале
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичей пригласили на лазерное шоу на Северном речном вокзале

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Жителей столицы пригласили на лазерное шоу, которое пройдет на Северном речном вокзале. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта.

Мероприятие пройдет в пятницу, 1 января, а также в выходные.

— Сияющие снежные вихри, световые снежинки и фейерверки точно унесут вас туда, где жизнь немного отходит на второй план, отворяя двери магии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что столичные учреждения дополнительного образования запланировали обширную новогоднюю онлайн-программу.

Читайте также: Москвичам объяснили, как будут работать катки на городских площадках

ШоуМоскваНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Все мнения
О проекте