Московские дворцы и центры творчества подготовили новогодние мероприятия

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичные учреждения дополнительного образования запланировали обширную новогоднюю онлайн-программу. Ребята и их родители смогут погрузиться в праздничную атмосферу, научиться готовить новогодние блюда и тематические поделки, посмотреть волшебную сказку и даже пообщаться с самым главным новогодним волшебником — Дедом Морозом.

Почувствовать атмосферу праздника

Московской дворец пионеров подготовил большой праздничный онлайн-концерт для всей семьи «Новый год с Ансамблем песни и пляски имени В. С. Локтева, коллегами и друзьями». Педагоги инструментальных классов ансамбля исполнят всеми любимые произведения: попурри из музыки Петра Ильича Чайковского к балету «Щелкунчик», попурри из мелодий к кинофильму «Пираты Карибского моря» (Ханс Циммер), саундтрек к кинофильму «Ва-банк» (Хенрик Кузняк) и, конечно же, традиционные новогодние песни, известные во всем мире. Вокальное трио педагогов хора «Юность» ансамбля порадует зрителей новогодним хитом от шведской группы ABBA «Happy New Year», рождественской песней «Jingle bells» и другими яркими мелодиями. Чтобы почувствовать искрометную атмосферу праздника и настроиться на новогодний лад, достаточно 28 декабря в 15:00 заглянуть на официальную страницу дворца на канале YouTube. Регистрация здесь.

Центр развития творчества детей и юношества «Гермес» 28 декабря в 16:00 ждет на музыкальное шоу москвичей старше 6 лет. Ребята окунутся в атмосферу творчества и исполнят в режиме онлайн-караоке любимые песни Дедушки Мороза.

Подготовиться к встрече 2021 года

На кулинарном видео-мастер-классе от центра детского творчества «Свиблово» 30 декабря в 12:00 ребят от 12 лет научат готовить салат «Мандаринки». Педагог пошагово расскажет и покажет, как сделать простой салат в необычной и оригинальной подаче на праздничный стол. Каждый участник сможет удивить своих родных и близких людей вкусным блюдом. Для мастер-класса понадобится: 2 вареных яйца, 100 граммов сыра, 150–200 граммов отваренного филе курицы, 2–3 зубчика чеснока, майонез, соль, перец (по вкусу), отваренная морковь (5–7 штук), гвоздика для украшения. Регистрация здесь.

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 30 декабря в 15:00 ждет юных горожан от 7 лет на мастер-классе «ЭкоЛогичная елка. Встречаем «Зеленый» Новый год!» в режиме онлайн. Педагоги расскажут много интересного. Например, как организовать дома экологичный новогодний праздник, какую елку выбрать (живую или искусственную), какой выбор нанесет меньше ущерба для окружающей среды. Регистрация тут.

Детско-юношеский центр «Виктория» запустил 25 декабря серию дистанционных мастер-классов, чтобы каждый житель столицы старше 5 лет смог окунуться в мир фантазии. Вместе с педагогом-художником центра дети научатся лепить волшебную новогоднюю елку из пластилина. Мероприятие доступно по ссылке.

Центр внешкольной работы «Синегория» организует с 28 декабря для детей старше 7 лет фотомарафон «Новогодний калейдоскоп». Фото елочных игрушек и новогодних украшений, которые ребята смастерили своими руками, можно присылать на почту. Работы будут размещены в специальном фотоальбоме на официальной странице центра в социальных сетях.

Поучаствовать в новогодних представлениях в новом формате

Педагоги дополнительного образования дворца творчества детей и молодежи «Восточный» придумали и создали первую в истории дворца виртуальную новогоднюю елку. Как-то раз под Новый год два человечка, Ляпа и Тяпа, отправились искать Школу волшебства. А какие приключения с ними произошли, что из этого получилось — узнают ребята старше 6 лет. Мероприятия пройдут 25, 29, 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года в 18:00.

Онлайн-квест с элементами дополненной реальности «Новогоднее приключение в Гайдаре» будет проходить ежедневно в течение дня до 10 января 2021 года во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Традиционная ежегодная новогодняя елка во дворце пройдет в новом формате. У зрителей от 3 лет появилась возможность не просто наблюдать за приключением, но и поучаствовать в нем. В этом году Домовенок дворца попросит ребят помочь ему собрать игрушки для новогодней елки дополненной реальности. Участники выполнят задания квеста и сфотографируются с разными сказочными персонажами дополненной реальности. Принять участие в квесте можно по ссылке.

Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» 27 декабря в 13:00 покажет онлайн-спектакль «Новогодние чудеса». Ребята от 7 лет будут следить за приключениями отважных героев, выручающих из беды волшебную книгу сказок. По сюжету ее похитил Король Тьмы, превращая жителей сказочной страны в жадных, глупых, злых и трусливых. Главные герои — Настя, Дима, Рома и Снегурочка — отправятся в путешествие по знакомым сказкам: «Щелкунчик и мышиный король», «Кощей Бессмертный», «Айболит», «Летучий корабль». Конечно, зло будет наказано, а волшебная новогодняя книга — возвращена.

Услышать поздравление и пообщаться с Дедом Морозом

Дворец творчества детей и молодежи на Миусах организовал видеосвязь с Дедом Морозом. Чтобы пообщаться с ребятами, послушать стихи и песни в их исполнении, Деду Морозу пришлось осваивать видеочаты. До 27 декабря Дед Мороз будет на связи! Чтобы пообщаться с Дедушкой, рассказать ему стихотворение, по секрету сообщить, чего же хочется в подарок, а еще познакомить его с младшими братиками и сестренками, нужно заранее записаться по ссылке.

Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» представляет 31 декабря в 12:00 спектакль «Новогоднее обращение Деда Мороза и Снегурочки», в котором будут и выпуск новостей от Снегурочки, и необычные идеи для веселого празднования Нового года, и добрые пожелания от Деда Мороза. Кроме того, главный новогодний волшебник и его внучка в формате онлайн проведут с детьми от 7 лет увлекательные игры. Чтобы стать участником, нужно зайти на официальную страницу центра на канале YouTube.

Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец» предоставит с 12.00 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года площадку для новогоднего онлайн-поздравления Деда Мороза. Дети и взрослые услышат самые добрые пожелания и мудрые напутствия на следующий 2021 год!

Новогодние мероприятия заполнили афишу всех дворцов и центров творчества столицы. Подробная информация о дистанционных мероприятиях, приуроченных к наступлению 2021 года, от учреждений дополнительного образования Москвы размещена на их официальных сайтах, а также на портале «Дом онлайн». Больше городских онлайн-программ доступны на портале ya-doma.ru в разделе «Новогодняя афиша 2021».

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