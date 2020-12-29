Власти Москвы рассказали об особенностях проекта по созданию умных стройплощадок

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Эксперимент по созданию умной строительной площадки в Москве начал реализовываться на практике. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Он рассказал о преимуществах этой инициативы и ходе ее претворения в жизнь.

Речь идет об автоматизации определенных процессов с помощью современных IT-технологий. В частности, благодаря таким новациям, можно будет сокращать сроки строительства объектов, своевременно выявлять и предупреждать чрезвычайные ситуации, контролировать качество используемых материалов и утилизацию отходов, а также отслеживать уровень шума и состояние окружающей среды.

Левкин уточнил, что на данный момент эксперты уже применяют дроны, которые ведут аэросъемку и позволяют получать материалы высокого качества. Более того, появилась возможность лучше находить потенциальные нарушения в целях предотвращения сбоев и снижения финансовых и трудовых издержек.

Также руководитель городского ведомства напомнил, что с 1 октября этого года в Москве вступил в силу новый порядок обращения с отходами, возникающими в ходе строительства и сноса.

— Обновленная автоматизированная информационная система «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве» позволит объединить в электронном виде всю информацию в области обращения с отходами строительства и сноса. Это поможет развивать рынок вторичных материальных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, и не допускать появления несанкционированных свалок, — приводятся слова Сергея Левкина на официальном портале мэра столицы.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Таким образом, система измерения уровня шума станет частью умной строительной площадки. Она позволит фиксировать превышение установленных параметров, вести запись и анализировать характеристики сигнала. Соответствующие датчики разместят на домах, которые стоят рядом со стройплощадкой. При возникновении нарушений об этом уведомят надзорные органы, и они примут меры.

Помимо этого, власти уделяют особое внимание соблюдению правил безопасности и охраны труда на строительных объектах столицы. Для этого в настоящее время тестируют новую технологию цифрового дублирования деятельности работников. Ожидается, что разработка позволит предупреждать ЧП и сократит потенциальные риски на 30 процентов, одновременно с этим увеличивая производительность труда на 20 процентов.

Сергей Левкин добавил, что пилотный проект завершится во втором квартале 2021 года.

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