«Заслуженный отдых»: Бузова рассказала о новогоднем путешествии с Давой

Фото: instagram.com/buzova86

Певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте рассказала о новогоднем путешествии со своим возлюбленным Давой.

Девушка выложила фотографии со своим возлюбленным из аэропорта и написала, что отправляется в отпуск.

— Я улетаю на заслуженный отдых, — пояснила певица в своем посте.

Бузова добавила, что даже во время отпуска будет на связи с подписчиками. В частности, она планирует подводить итоги года и устраивать новогодние поздравления.

Певица сохранила интригу, не сказав, куда именно они с Давой отправляются отдыхать, а также предложила подписчикам угадать место их отпуска.

Поклонники в комментариях под постом стали обсуждать путешествие ведущей и пожелали ей удачной поездки.

«В такое волшебное время года нужно лететь в Париж!»; «Или Бали, или Мальдивы. Куда еще?»; «Какая разница куда летите, главное, что вместе!»; «Оленька, удачно вам отдохнуть, вы действительно заслужили», — написали под постом фанаты.

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