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«Хочу еще ребенка»: Анфиса Чехова планирует стать мамой во второй раз
Фото: youtube.com / Ходят Слухи

«Хочу еще ребенка»: Анфиса Чехова планирует стать мамой во второй раз

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова рассказала во время прямого эфира в соцсети Instagram, что для полного счастья ей не хватает только дочки.

У телеведущей уже есть сын Соломон от брака с актером Гурамом Баблишвили. И она не скрывает, что готова стать мамой во второй раз.

— Очень хочу еще ребенка. Детей вряд ли осилю в силу своего возраста. Ну если только близнецы. Но еще одного, мне кажется, получится, — рассказала Чехова.

Ранее телеведущая поделилась мыслями о взрослении человека в свой 43-й день рождения. Чехова добавила, что сейчас она понимает себя намного лучше, чем в «свои беспечные 25».

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