Скончался исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко

Фото: vk.com / Владимир Ефименко

Солист вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили на странице ансамбля в соцсети Instagram.

В сообщении уточняется, что артист скончался 28 декабря.

— Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим, — уточнили в аккаунте.

Представители ансамбля также выразили соболезнования близким музыканта. Они поблагодарили коллегу за творчество и сообщили, что его песни давно стали народными и вошли в «золотой фонд».

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году. Он выступал с гастролями в России и СНГ до 1981 года. Музыкант первым исполнил такие композиции, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай».

Коллектив «Лейся, песня» был одним из ведущих ансамблей СССР. Все композиции, которые были записаны фирмой «Мелодия», разошлись по стране тиражом свыше трех миллионов экземпляров.