Почти семь тысяч ДДУ заключили в столичном Росреестре в ноябре

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Управление столичного Росреестра зарегистрировало 6807 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов в ноябре 2020 года. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что показатель ноября в 1,9 раза превысил показатели 2019 года.

— При этом, несмотря на то, что рекордный показатель по числу таких договоров был достигнут в октябре, по итогам ноября в Москве зафиксирована высшая за последние годы доля договоров в новостройках, для покупки которых москвичи использовали кредитные средства, — 55 процентов, — рассказал глава Росреестра Игорь Майданов.

Всего с января зафиксировано 46 409 таких договоров — это 48 процентов от всех ДДУ, которые были зарегистрированы столичным Росреестром с начала года. В прошлом году их доля за аналогичный период составила 40 процентов.

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