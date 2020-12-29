Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти семь тысяч ДДУ заключили в столичном Росреестре в ноябре
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Почти семь тысяч ДДУ заключили в столичном Росреестре в ноябре

Юлия Ямпольская

Город

Управление столичного Росреестра зарегистрировало 6807 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов в ноябре 2020 года. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что показатель ноября в 1,9 раза превысил показатели 2019 года.

— При этом, несмотря на то, что рекордный показатель по числу таких договоров был достигнут в октябре, по итогам ноября в Москве зафиксирована высшая за последние годы доля договоров в новостройках, для покупки которых москвичи использовали кредитные средства, — 55 процентов, — рассказал глава Росреестра Игорь Майданов.

Всего с января зафиксировано 46 409 таких договоров — это 48 процентов от всех ДДУ, которые были зарегистрированы столичным Росреестром с начала года. В прошлом году их доля за аналогичный период составила 40 процентов.

Читайте также: Более половины ДДУ в Москве зарегистрировали с привлечением эскроу-счетов

нежилые помещенияМоскваРосреестр
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Все мнения
О проекте