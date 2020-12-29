Дело водителя автобуса, сбившей двух пешеходов в Москве, передано в суд

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели двух человек в результате наезда автобуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ведомстве во вторник, 29 декабря.

Речь идет о ЧП, произошедшем утром 20 июля 2020 года. По версии следствия, 46-летняя уроженка Приморья, находясь за рулем автобуса ЛиАЗ, выехала на тротуар на Краснодонской улице и сбила двух пешеходов, стоявших на остановке. Пострадавшие скончались на месте.

Женщина признала вину, в отношении нее завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Дело передано в Люблинский районный суд Москвы, где его рассмотрят по существу. В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом.

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