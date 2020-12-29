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СК по Москве раскрыл дело о гибели девочки от передозировки наркотиков
Фото: АГН «Москва»

СК по Москве раскрыл дело о гибели девочки от передозировки наркотиков

Ростислав Зубков

Закон

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, склонившего девочку к употреблению смертельной дозы наркотиков. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Москве.

По информации ведомства, в ноябре 2020 года 20-летний молодой человек уговорил несовершеннолетнюю принять запрещенные вещества. В результате девочка умерла от передозировки в своей квартире на юго-востоке столицы.

Злоумышленника удалось найти и задержать. На допросе он дал признательные показания.

В сообщении управления Следкома добавляется, что следователи собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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