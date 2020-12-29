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Около 330 килограммов кокаина изъяли в России во время операции ФСБ и Минюста США
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ

Около 330 килограммов кокаина изъяли в России во время операции ФСБ и Минюста США

Виктория Родимкина

Происшествия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с Минюстом США провели масштабную операцию по пресечению контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства во вторник, 29 декабря.

Во время операции на территории РФ было изъято около 330 килограммов кокаина, при этом 295 килограммов было обнаружено в тайнике в Московской области.

— На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограммов названного наркотика, — уточнили в сообщении.

Участники трансграничной наркогруппировки были задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей. Сумма дохода преступников за сбыт наркотика может составить один миллиард рублей.

В ФСБ также сообщили, что совместная операция спецслужбами России и США началась в мае. В ходе принятых мер был задержан наркокурьер, у которого был найден килограмм кокаина. После этого были задержаны и другие активные члены организованной преступной группы, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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