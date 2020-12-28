ФСБ задержала банду подпольных оружейников в 13 регионах России
В 13 регионах России задержаны 28 подпольных оружейников. Об этом Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил в понедельник, 28 декабря.
По данным спецслужбы, проводившей операцию совместно с Росгвардией и органами внутренних дел, задержанные занимались производством боевого оружия через модификацию гражданских образцов. Стволы создавались в 11 подпольных мастерских, которые по итогам оперативных действий были закрыты.
— Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — уточнили в ведомстве, беседуя с ТАСС.
Товар злоумышленники сбывали в том числе за границу. Из незаконного оборота были изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и более девяти тысяч патронов, добавили силовики.
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