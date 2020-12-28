Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ФСБ задержала банду подпольных оружейников в 13 регионах России
Фото: АГН «Москва»

ФСБ задержала банду подпольных оружейников в 13 регионах России

Ростислав Зубков

Происшествия

В 13 регионах России задержаны 28 подпольных оружейников. Об этом Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил в понедельник, 28 декабря.

По данным спецслужбы, проводившей операцию совместно с Росгвардией и органами внутренних дел, задержанные занимались производством боевого оружия через модификацию гражданских образцов. Стволы создавались в 11 подпольных мастерских, которые по итогам оперативных действий были закрыты.

— Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — уточнили в ведомстве, беседуя с ТАСС.

Товар злоумышленники сбывали в том числе за границу. Из незаконного оборота были изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и более девяти тысяч патронов, добавили силовики.

Читайте также: Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Махачкале

оружиеоперацияФСБ России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте