ФСБ задержала банду подпольных оружейников в 13 регионах России

Фото: АГН «Москва»

В 13 регионах России задержаны 28 подпольных оружейников. Об этом Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил в понедельник, 28 декабря.

По данным спецслужбы, проводившей операцию совместно с Росгвардией и органами внутренних дел, задержанные занимались производством боевого оружия через модификацию гражданских образцов. Стволы создавались в 11 подпольных мастерских, которые по итогам оперативных действий были закрыты.

— Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — уточнили в ведомстве, беседуя с ТАСС.

Товар злоумышленники сбывали в том числе за границу. Из незаконного оборота были изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и более девяти тысяч патронов, добавили силовики.

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