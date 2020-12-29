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Около 500 москвичей прошли обучение по программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции»
Фото: freepik.com

Около 500 москвичей прошли обучение по программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции»

Ростислав Зубков

Город

Около 500 человек полностью прошли программу «Бизнес-уик-энд. Компетенции». Об этом заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, всего поступили на программу свыше тысячи человек, но полностью одолели курс около 500 человек. Им пришлось не только посещать вебинары, но и выполнять практические домашние задания, что требует дисциплины и целеустремленности.

— Почти 70 процентов из них — 335 человек — сразу же после окончания обучения зарегистрировались в качестве самозанятых, — приводятся слова Фурсина на официальном портале мэра столицы.

Напомним, изначально программа была ориентирована на молодых людей, но ею заинтересовались горожане постарше. Так, возраст 30 участников превышал 45 лет, а самому старшему было 55.

Участникам предлагалось выбрать одну из трех компетенций — «Ведение корпоративного аккаунта в социальных сетях», «Навык создания одностраничного сайта (лендинга) на конструкторе» и «Контент-менеджмент для интернет-магазина».

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самозанятыеАлексей ФурсинМосква
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