«Цвет девочки»: Александр Васильев рассказал о модных табу для женщин после 40

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Историк моды Александр Васильев выложил в своем Instagram-аккаунте видео, в котором рассказал о том, что не стоит носить женщинам после 40 лет.

Васильев отвечал в сторис на серию вопросов от своих подписчиков. Одна из фанаток спросила у модельера о модных запретах после 40 лет. Ведущий «Модного приговора» ответил подписчице, объяснив основные тенденции стиля для женщин в этом возрасте.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

— После 40 — все, что имеет отношение к подростку. Например, розовый цвет девочки до 11 лет, — объяснил стилист.

В своих социальных сетях Васильев активно общается с подписчиками. Он дает им советы и раскрывает модные секреты, а также рассказывает об истории моды.

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